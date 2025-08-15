Главный риск для переговоров США и России - провокации от сторонников эскалации конфликта в Украине

В преддверии российско-американских переговоров на Аляске главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный аналитик Игорь Коротченко поделился своим мнением о предстоящей встрече лидеров двух государств.

Долгое время обсуждалось, где состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. В итоге местом переговоров выбрана Аляска. По мнению Игоря Коротченко, в этом нет скрытого символизма – решение обусловлено прагматичными соображениями безопасности.

"Главное - это вопросы безопасности. Встречаются лидеры двух ядерных сверхдержав. Понятно, что в мире очень много желающих сорвать либо испортить этот саммит, либо не допустить его, совершив масштабную провокацию. Если бы саммит проходил в третьей стране, возникли бы дополнительные риски, поэтому выбор Аляски - это был в определенной степени компромисс, достигнутый между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией", - пояснил военный аналитик.

При этом в Кремле рассчитывают, что следующая встреча пройдет уже на территории России.

После того, как официально стало известно, что состоится встреча Путина и Трампа, Зеленский и европейский лидеры очень сильно заволновались, что их не пригласили.

Как заявляет Игорь Коротченко, Европа выступает категорическим противником любых мирных соглашений. Владимир Зеленский, опираясь на поддержку Евросоюза и Великобритании, сразу заявил, что не собирается рассматривать никаких компромиссов.

"Они не приемлют мирный договор, во всяком случае, учитывающий основные положения российского меморандума, который послы из России передали украинской делегации в ходе второй встречи в Стамбуле", - отметил аналитик.

По мнению эксперта, было бы неразумно, чтобы на встрече Путина и Трампа весь график переговоров был посвящен только украинской проблематике. На повестке есть и более глобальные вопросы. К примеру, истекает договор СНВ-3 и его судьба - это тоже предмет российско-американских договоренностей.

Кроме того, очевидно, будут вопросы торгово-экономического сотрудничества. Здесь речь идет о поэтапном снятии американских санкций, о разморозке российских золотовалютных резервов, часть из которых были заморожены в США.

Главный сейчас риск - это масштабные провокации со стороны противников урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Европа не хочет мира, их задача - протянуть боевые действия между Россией и Украиной до 2030 года. За эти пять лет Европа хочет перевооружиться и подготовиться к войне с Россией", - заявил Игорь Коротченко.

Аналитик прогнозирует, что встреча станет дипломатическим успехом России, поскольку прорвет международную изоляцию со стороны запада: "Владимир Путин будет принят Дональдом Трампом, и они как равные будут обсуждать судьбу мира".

Европа же, по мнению эксперта, на сегодняшний день не субъект принятия решений. Украина уже не находится в фокусе внимания Трампа, поэтому он хотел сбросить проблему Украины со своих плеч и не думать больше об этом, но при этом надо сохранить лицо и окончательно не поссориться с Европой.