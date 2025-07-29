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Главы МИД Беларуси и Эфиопии согласовали график двусторонних мероприятий до конца 2025 года
Сотрудничество Беларуси и Эфиопии 29 июля обсудили в МИД.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и его коллега Гедион Тимотевос выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимной торговли и сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, расширении гуманитарных и культурных связей, договорились о запуске совместных проектов в сферах механизации аграрного сектора Эфиопии с применением белорусской техники и технологий, подготовке персонала для ее обслуживания и обучению специалистов в Беларуси. Затронули также вопросы трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития договорно-правовой базы.
Также согласован график двусторонних мероприятий между странами до конца 2025 года. Участники встречи подтвердили стремление Минска и Аддис-Абебы к углублению политического диалога, а также к дальнейшему взаимодействию и взаимной поддержке в рамках ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках.