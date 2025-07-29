Главы МИД Беларуси и Эфиопии согласовали график двусторонних мероприятий до конца 2025 года

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и его коллега Гедион Тимотевос выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимной торговли и сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, расширении гуманитарных и культурных связей, договорились о запуске совместных проектов в сферах механизации аграрного сектора Эфиопии с применением белорусской техники и технологий, подготовке персонала для ее обслуживания и обучению специалистов в Беларуси. Затронули также вопросы трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития договорно-правовой базы.