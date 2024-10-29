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Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций

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Фото: belta.by

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг по итогам переговоров в Минске подписали совместное заявление о путях и средствах противодействия, смягчения и устранения негативных последствий односторонних принудительных мер, сообщила БЕЛТА.

Стороны также заключили меморандум о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

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