Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг по итогам переговоров в Минске подписали совместное заявление о путях и средствах противодействия, смягчения и устранения негативных последствий односторонних принудительных мер, сообщила БЕЛТА.