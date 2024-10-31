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Главы МИД Беларуси и Венгрии обсудили вопросы экономики
Минск и Будапешт серьезно активизировали взаимодействие, исходя из чувства здорового прагматизма. В Министерстве иностранных дел прошла пресс-конференция глав МИД Беларуси и Венгрии.
Особое внимание министры уделили вопросам экономики. Максим Рыженков подчеркнул, что развивать сотрудничество со страной, которая является членом ЕС, сегодня непросто. Выстраивая отношения с Беларусью и реализовывая национальные интересы, Будапешт параллельно должен соблюдать требования Евросоюза, который ввел против Минска не один пакет санкций.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Наша позиция заключается том, чтобы заведомо не требовать от наших партнеров каких-то невыполнимых вещей, исходящих из возможного превышения своих полномочий либо выхода за рамки установленных в Евросоюзе требований, которые могут нести ущерб для Венгрии. Поэтому мы ищем те ниши и те возможности, которые дают нам сотрудничать там, где есть это окно сотрудничества, не покрытое санкционной политикой".
"Беларусь является очень важной для Венгрии страной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Для нас это не идеологический, а физический вопрос. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя. Для нас вопрос энергоснабжения - это физический вопрос. Сегодня Беларусь гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71 % венгерской нефти идет через трубопровод "Дружба". Беларусь гарантирует безопасность этих поставок", - отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что товарооборот Беларуси и Венгрии в 2024 году увеличился на 12 %, а экспорт этой страны - на 30 %.
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