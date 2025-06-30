Главы МИД ОДКБ осудили атаки Израиля и США на Иран

Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осуждают удары Израиля и США по Ирану, эти действия угрожают дестабилизацией в регионе. Об этом говорится в заявлении министров в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

"Мы, министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию против Исламской Республики Иран в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Искренне соболезнуем всем пострадавшим и скорбим о жертвах в результате взаимных ударов", - говорится в документе.

"Подчеркиваем, что любые атаки на гражданские объекты, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, категорически неприемлемы и являются грубым нарушением принципов и норм международного права. Они создают риски дальнейшей дестабилизации обстановки во всем регионе, чреваты разрушительными последствиями для глобального мира и стабильности", - отмечается в документе.

При этом министры подчеркнули, что подобные действия "подрывают усилия по созданию зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке".

Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ в своем заявлении призывают не допускать новых налетов на ядерные установки и площадки Ирана, которые находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Призываем отказаться от силовых методов решения проблем и не допускать новые налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ и являющиеся объектом проверочной деятельности агентства", - говорится в заявлении.