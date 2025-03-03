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Головченко представил вице-премьера Караника Аппарату Совмина

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 3 марта представил Владимира Караника коллективу Аппарата Совета Министров и руководителям профильных ведомств.

В правительстве вице-премьер будет отвечать за социальную сферу, культуру, спорт и взаимодействие Беларуси со странами Евразийского экономического союза. Опыт, полученный на прежних рабочих местах, конечно, будет востребован в правительстве и в решении насущных вопросов.

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Владимир Караник долгое время был связан с медициной и прошел очень многие ступени в этой сфере. Два года занимал должность министра здравоохранения. А после 4,5 года был председателем Гродненского облисполкома.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Конечно, большой плюс, что Владимир Степанович за это время посмотрел, как работают другие сферы на областном уровне, и это ему поможет в дальнейшей работе. Уверен, что Вы можете и умеете слушать людей, что и поможет вВам принимать верные решения".

Премьер-министр также поблагодарил Игоря Петришенко практически за семь лет работы в правительстве на высоком уровне. Он курировал сферу, которая в приоритете государственного развития Беларуси.

Совмин