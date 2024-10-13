Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Оман

Как раннее сообщалось, 13-14 октября глава белорусского правительства находится с официальным визитом в Омане. Запланирован ряд важных встреч: с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, председателем Государственного совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой Аль Халили. По итогам визита будет подписан весомый пакет документов.

Далее 15-16 октября Роман Головченко совершит рабочий визит в Пакистан. На повестке дня - встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Также премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Это первое заседание для Беларуси в качестве полноправного члена организации. Предусматривается церемония подписания документов по итогам заседания.