Инаугурация Президента Беларуси пройдет 25 марта

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом проинформировала БЕЛТА , ссылаясь на Центральную избирательную комиссию.

Согласно Конституции Республики Беларусь, Присяга Президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.