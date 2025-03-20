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Инаугурация Президента Беларуси пройдет 25 марта

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Фото: belta.by

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию.

Согласно Конституции Республики Беларусь, Присяга Президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.

инаугурацияПрезидент Беларуси