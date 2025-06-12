Инвестпрограмму развития белорусской столицы обсудили депутаты Мингорсовета

Перевод водоснабжения белорусской столицы на артезианские источники, благоустройство территорий и реконструкция школ, детсадов и спортивных учреждений. Эти вопросы стали основными для обсуждения на сессии депутатов Мингорсовета.

Среди актуальных тем также утверждение инвестиционной программы. В первую очередь в этом году средства пойдут на строительство четырех поликлиник. Завершается реконструкция ФОКа на улице Казимировской.