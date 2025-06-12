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Инвестпрограмму развития белорусской столицы обсудили депутаты Мингорсовета
Автор:Редакция news.by
Перевод водоснабжения белорусской столицы на артезианские источники, благоустройство территорий и реконструкция школ, детсадов и спортивных учреждений. Эти вопросы стали основными для обсуждения на сессии депутатов Мингорсовета.
Среди актуальных тем также утверждение инвестиционной программы. В первую очередь в этом году средства пойдут на строительство четырех поликлиник. Завершается реконструкция ФОКа на улице Казимировской.
Большое внимание в столице - реализации гражданских инициатив. Город поддерживает проекты жителей Минска по благоустройству и озеленению, созданию комфортной среды.