Ипатов рассказал, в каких сферах договорились сотрудничать Беларусь и Ливан

Белорусская делегация провела серию встреч в Ливане. Первые переговоры, к слову, произошли буквально в 100 м от взлетно-посадочной полосы.

Договорились активизировать сотрудничество на ближневосточном векторе - от поставок продуктов питания, ветпрепаратов и сельхозтехники до вопросов обучения кадров и создания совместных предприятий.

В Беларуси ежегодно обучается более 600 студентов, из которых свыше 50 - медики. Многие возвращаются домой, чтобы спасать жизни. Звучали также предложения увеличить в белорусских вузах набор ливанских врачей и других специалистов. В дар ливанскому народу были переданы машины скорой помощи и продукция белорусского производства - это решение Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В 2004-2005 гг. лидеры Ливанской Республики и Республики Беларусь заложили прочный фундамент взаимодействия. В силу объективных причин это взаимодействие несколько замедлено. И сейчас, когда Александром Лукашенко было принято решение о направлении правительственной делегации в Ливанскую Республику, то этот момент нужно использовать для углубления сотрудничества по различным сферам, не только в экономике. Обращу внимание, что правительственная делегация состоит из двух частей - исполнительной и законодательной власти".

Перспективы сотрудничества обсудили с премьер-министром Ливана. Дорожную карту предстоит наполнить конкретными проектами во всех отраслях. Речь идет, например, о поставках пожарных машин. В сельском хозяйстве нужны техника и технологии. Ключевое в сотрудничестве - взаимные интересы. Для Беларуси важны перспективы рынка Ближнего Востока, а Ливану интересен выход на просторы ЕАЭС.