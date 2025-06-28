Итоги Евразийского экономического форума - мнения экспертов

Выставочный комплекс "БелЭкспо" дебютировал в качестве места широкоформатного диалога стран ЕАЭС, партнеров и заинтересованных третьих стран. ЕАЭС в 2025 году перевалил отметку в 10 лет. Так что формируются цели, планы и главное - механизмы на ближайшую перспективу. Есть шероховатости, поэтому в дело вступают практики.

Под знаком евразийского пространства. И главное, качественного. Что делать, как углубить интеграцию, устранить существующие барьеры и отшлифовать острые углы, чтобы экономики брали и дальнейшие планки роста, несмотря на общие мировые тенденции к падению. Минск на этой неделе стал большой площадкой диалога. Говорила Евразия. Форум не для теоретиков, а для практиков. На это изначально нацеливал Президент: детали, конкретика, а не пустой звон разговор ради разговора. "БелЭкспо" собрал более 300 спикеров во время Евразийского экономического форума. 2700 участников. И география - представители 33 государств. Только топ-эксперты, министры, государственные деятели, деловые круги.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы сегодня сталкиваемся с совершенно новыми реалиями, когда международное разделение труда теряет свой смысл, когда появляется технологический суверенитет, продовольственная безопасность. Т.е. с одной стороны мы задумываемся о защите многоаспектного национального суверенитета, с другой мы понимаем, что для того, чтобы перед всеми этими угрозами выжить, надо объединяться. Так вот у нас этот опыт есть. По большому счету мы в этом плане можем служить площадкой для подражания".

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Интерес к ЕАЭС расширяет рыночный потенциал

И эта площадка сегодня под пристальным вниманием мировой общественности. На форум было аккредитовано около 500 журналистов. Белорусские медиа, представители стран ЕАЭС, ОАЭ, Мьянмы, Кубы, Германии, Великобритании и Японии.

Хотя, конечно, не только в этих странах пристально следят за евразийской повесткой. ЕАЭС создает эффективное интеграционно-экономическое пазл-полотно. Строится новая многополярная архитектура отношений. Никто не стоит на пороге десятилетиями. Евразия - общий дом.

Хотя даже шире: об экономических связях речь заходит, в том числе, и со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Так что Минск предлагает даже не интеграцию, а гиперинтеграцию с третьими государствами.

Мамасадык Бакиров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана:

"Учитывая ситуацию вообще в мире, геополитическую, когда принимаются разные мировые войны, санкционные моменты, я думаю в рамках пространства ЕАЭС, где проживает более 180 млн человек, заинтересованы во вхождение в наш клуб или пространство очень многие. Что это дает? Более расширяет рыночный потенциал".

Чем шире круг партнеров, тем больше нужно и торговых путей, которые свяжут воедино экономики. О логистике на форуме говорили много. Это то, что формирует защитный барьер от внешних потрясений и давления. Чтобы люди на пятой части суши, а именно такое количество представителей собрал форум в Минске, не завесили от ретроградных настроений весьма ограниченного "западного" меньшинства. Торговые коридоры - доступ на рынки - это артерии экономики. Для устойчивого роста необходимо устранить существующие бюрократические нюансы. Тогда товары быстрее, проще, а впоследствии и с меньшей заложенной стоимостью для потребителя, будут поступать на рынки. Только уход от бумаги к цифре к 2040 году, по прогнозам участников форума, поможет сэкономить более 25 млрд евро в секторе грузоперевозок и логистики.

Александр Семкин, глава ассоциации "Цифровая эра транспорта" (Россия):

"Одна из задач - это бесшовное сопровождение транспортно-логистических коридоров. И время прохождения, комфорт прохождения грузооборота, пассажиропотока между странами. Это играет значительную роль в современном мире. Все должно быть быстро, качественно, в цифру, как говорится, в один клик, понятно и прозрачно для всех: и для пользователя, и для регулятора".

Вопрос доступности медикаментов в ЕАЭС

ЕАЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afb69dd-8df6-4f9a-a703-eafa006268d0/conversions/77f7673c-eccd-4f52-995f-2fa9fa73de2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afb69dd-8df6-4f9a-a703-eafa006268d0/conversions/77f7673c-eccd-4f52-995f-2fa9fa73de2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afb69dd-8df6-4f9a-a703-eafa006268d0/conversions/77f7673c-eccd-4f52-995f-2fa9fa73de2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afb69dd-8df6-4f9a-a703-eafa006268d0/conversions/77f7673c-eccd-4f52-995f-2fa9fa73de2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но не только логистика. Весьма чувствительная тема - доступность медикаментов, разница в ценовой политике - да и вообще выбор. Да, поэтапно формирование общего рынка идет. По объему фармпроизводства в союзе вышли на 10 млрд долларов. Увеличилась и взаимная торговля за последние 7 лет наполовину. Свыше 80 % от экспорта белорусской фармпродукции приходится именно на ЕАЭС. При этом и потенциал взаимных продаж далеко не исчерпан. Есть шероховатости, которые приводят к дисбалансу: стоимость препаратов массового применения отличается в 2 - 6 раз.

Максим Ермолович, член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:

"Сегодня мы наметили некоторые шаги, которые впоследствии могут привести к решению этих проблем. Первое - модельные практики добросовестного поведения производителей фармпродукции, чтобы для всех стран со стороны производителей ценовые стратегии торгово-сбытовой политики были одинаковыми. С другой стороны, необходимо унифицировать подходы к регулированию цен. Сегодня они очень сильно различаются в странах. Это приводит и к ценовым диспаритетам".

Углубление интеграции