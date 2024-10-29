Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента

Члены комиссии единогласно избрали председателя - им стал Дмитрий Хома - начальник главного управления по образованию облисполкома. Также назначены заместитель председателя и секретарь. На заседании обсудили и организационные вопросы.

"Задача у нас одна - соблюдение Избирательного кодекса Республики в Беларусь, соблюдение принципов справедливого равного голосования для всех участников избирательного процесса и организация выборов в соответствии с действующим законодательством для наших граждан, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории Витебской области, свободно мог высказать свое волеизъявление".