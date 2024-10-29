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Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
Руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь избран на первом заседании комиссии.
Члены комиссии единогласно избрали председателя - им стал Дмитрий Хома - начальник главного управления по образованию облисполкома. Также назначены заместитель председателя и секретарь. На заседании обсудили и организационные вопросы.
Дмитрий Хома, председатель Витебской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
"Задача у нас одна - соблюдение Избирательного кодекса Республики в Беларусь, соблюдение принципов справедливого равного голосования для всех участников избирательного процесса и организация выборов в соответствии с действующим законодательством для наших граждан, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории Витебской области, свободно мог высказать свое волеизъявление".
7 ноября начинается следующий этап избирательной кампании - сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты.
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