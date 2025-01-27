Как горячая линия "Народный контроль" помогала избирателям на выборах Президента Беларуси

На выборах Президента работал Центр общественного наблюдения за выборами в Республиканском Дворце культуры профсоюзов

Центр общественного наблюдения за выборами информировал о ходе голосования и внештатных ситуациях.

Заявление по результатам избирательной кампании передал в ЦИК Центр общественного наблюдения за выборами. На его горячую линию поступило 450 обращений, из них 124 - в основной день голосования.

Специалисты в оперативном режиме отвечали на вопросы избирателей, СМИ и подавали информацию общественности о том, что происходило на участках. Катерина Стреха - об итогах работы Центра общественного наблюдения.

Итоги работы Центра общественного наблюдения

Во Дворце культуры профсоюзов в дни досрочного голосования и в основной день работала многоканальная горячая линия, в режим нон-стоп поступали обращения и в чат-бот с говорящим названием "Народный контроль". Обратиться со своими вопросами, замечаниями, жалобами, мог каждый желающий, в том числе анонимно. Такой формат впервые апробировали в единый день голосования, потом усовершенствовали, и он снова в деле! До ночи специалисты центра обрабатывали информацию, полученную от национальных наблюдателей! О цифрах и фактах - из первых уст.

Оценка международных экспертов

Представители международных делегаций посещали центр на протяжении всего вчерашнего дня. Важно: высоко оценили уникальный опыт работы Центра общественного наблюдения за выборами в Беларуси. Это представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, СНГ, избирательных комиссий из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также независимые наблюдатели из Италии, Швеции, Филиппин.