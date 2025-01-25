Какая задача стоит у наблюдателей Панафриканского парламента во время выборов Президента Беларуси

Вмешательства во внутренние дела любого суверенного государства недопустимы. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня на встрече с группой международных наблюдателей от Панафриканского парламента.

Избирательная кампания - ключевая тема встречи, но речь также шла о парламентской дипломатии. В ноябре 2024 года Национальное собрание Беларуси и Панафриканский парламент подписали меморандум о сотрудничестве. Это позволило африканским коллегам присутствовать в Беларуси в качестве наблюдателей на президентских выборах. Также в канун основного дня голосования на выборах Президента в белорусском парламенте пройдет еще ряд международных встреч.

С самого утра в Палату представителей одна за другой прибывали делегации межпарламентских организаций. В Беларусь они приехали, чтобы следить за ходом избирательной гонки. Многие из них хорошо знакомы с белорусской избирательной системой, ответственностью белорусов. Но делегация Панафриканского парламента мониторить выборы в стране будет впервые.

Панафриканский парламент - авторитетная международная организация, которая выступает за мир, справедливость и устойчивое развитие для всех. 25 января делегацию встречали в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Для гостей провели небольшую экскурсию по Овальному залу Дома правительства. Они сделали запись в книге почетных гостей - все для истории. И приступили сразу к делу, ведь двери любого участка открыты для мониторинга - скрывать белорусам нечего.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы проводим выборы не для того, чтобы кому-то понравиться. Мы определяем стратегические направления развития Беларуси на длительную перспективу. И решение вправе принимать только белорусский народ. Государство создало все условия, чтобы волеизъявление людей было максимально демократичным и транспарентным".

Председатель обратил внимание, что белорусы выступают за сохранение стабильности, поддержание общественного порядка и поступательное развитие страны. В ходе наблюдения за выборами представители Панафриканского парламента будут иметь возможность увидеть это собственными глазами, посетить участки для голосования, пообщаться с людьми, а также поприсутствовать во время подсчета голосов.

Голос наблюдателей от Панафриканского парламента, заверили гости, будет основан на объективном подходе к происходящему.

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций парламента ЮАР: "Наша задача - оказать должную поддержку, чтобы белорусский народ мог изъявить свою волю, проголосовать. Именно это является истинной демократией. Наша задача состоит также исключительно в том, чтобы осуществить наблюдение за тем, чтобы демократический процесс был соблюден, белорусы смогли защитить свою страну и свое развитие".