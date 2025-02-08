Какие темы были обсуждены на совещании председателей комитетов парламентов стран ОДКБ

Белорусские парламентарии призвали активизировать борьбу с биотеррором и внешним влиянием. Депутаты Палаты представителей приняли участие в совещании председателей комитетов парламентов государств - членов ОДКБ, отвечающих за вопросы международных отношений, обороны и безопасности.

Геннадий Лепешко и Сергей Рачков обсудили с коллегами ключевые вопросы по совершенствованию военного сотрудничества и внешнеполитической координации позиций по безопасности.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Обсуждены темы, связанные с обеспечением электорального суверенитета в странах ОДКБ. Белорусская делегация на совещании представила важную информацию, связанную с разработкой Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. Наши парламентарии также представили коллегам анализ военно-политической ситуации в европейском регионе".

По словам Сергея Рачкова, представители Беларуси ознакомили ОДКБ с итогами президентских выборов в Республике Беларусь и обеспечением электорального суверенитета страны.

Белорусские дипломаты также отметили, что в условиях хаотизации и дестабилизации международной обстановки, гонки вооружений, роста военных расходов, а также кризиса системы ядерного сдерживания перспективы налаживания конструктивного диалога в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности в ближайшее время не предвидятся.