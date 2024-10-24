Каким будет логотип президентской избирательной кампании 2025 года

"Логотип представляет собой контур Государственной границы Республики Беларусь с нанесенным на нем Государственным гербом и Государственным флагом. Справа от контура на флаге расположена надпись "Выборы Президента Республики Беларусь" и дата выборов. Все очень емко, ярко и стильно", - отметил начальник отдела аппарата ЦИК Беларуси Сергей Шмарловский, представляя логотип.