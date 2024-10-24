ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Каким будет логотип президентской избирательной кампании 2025 года

Изображение
Фото ЦИК

Представлен логотип президентской избирательной кампании 2025 года, сообщает БЕЛТА.

"Логотип представляет собой контур Государственной границы Республики Беларусь с нанесенным на нем Государственным гербом и Государственным флагом. Справа от контура на флаге расположена надпись "Выборы Президента Республики Беларусь" и дата выборов. Все очень емко, ярко и стильно", - отметил начальник отдела аппарата ЦИК Беларуси Сергей Шмарловский, представляя логотип.

политикаЦИК

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все