Каким ключевым вопросам был посвящен саммит ОДКБ в Астане? Собрали главное

Безопасность Евразии и роль ОДКБ в обеспечении мира и стабильности в нашем общем пространстве. Этим ключевым вопросам был посвящен саммит организации в Астане.

Позицию Беларуси и важнейшие инициативы озвучил наш Президент. Александр Лукашенко назвал задачи для формирования новой архитектуры евразийской безопасности и укрепления самой ОДКБ. Они в том числе поспособствуют сплоченности государств-участников, а значит повысят имидж организации.

Собрали ключевые заявления и предложения.

Ситуация вокруг стран - участниц ОДКБ

Обстановка вокруг государств - участников ОДКБ взрывоопасная. Масштабная милитаризация и учения НАТО вблизи наших границ. Украина и уже не просто пичканье оружием, а разговоры о передаче ей ядерного. Атака дронов, агрессивная политика Запада, санкции и разрыв правовых отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Астана, Казахстан, 28.11.2024 г.):

"Стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом, разрастание военных конфликтов и очагов напряженности во многих регионах мира. Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия, закрывая глаза на угрозы ядерного противостояния, чреватого уничтожением всей планеты".

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):

"Во всей этой геополитике на первом месте как форпост - Беларусь. Потому что именно Беларусь непосредственно граничит с государствами, которые сегодня ведут агрессивную политику. И здесь, во-первых, нужна выдержка. Во-вторых, я считаю, что Александр Григорьевич в этом плане идеально себя ведет. Ни в коем случае не поддаваться этим угрозам, этим провокациям, а вести свою линию, быть абсолютно независимым и быть готовым отразить".

Не прекращаются вбросы от наших соседей и попытки нивелировать статус ОДКБ.

Но достаточно вспомнить, как после Нового года в 2022-м полыхала Астана, Беларуси в том числе пришлось отправлять туда миротворческий контингент. Вспыхнет где-то и дальше по цепочке. У кого еще могут быть какие вопросы, зачем ОДКБ?!

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи".

Какие вызовы стоят перед ОДКБ?

Президенты обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Путин говорил с коллегами по ОДКБ о новых российских видах вооружения и ситуации в зоне СВО. "Орешников" хватит на всех ATACMS.

Владимир Путин, президент России:

"Несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены - по Брянской и Курской областям".

Лукашенко: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество

Мощь "Орешника" сопоставима с применением ядерного оружия. Это немного остудило горячие головы.

Мы иллюзий не питаем. Впереди президентские выборы в Беларуси. О готовящихся провокациях заявляли не только наши спецслужбы. Также по данным службы внешней разведки России, Запад планирует задействовать боевиков для дестабилизации ситуации.

Но как бы обратного не хотелось некоторым - мир многополярный. И говорить в приказном порядке уже давно не вариант.

Наш Президент скажет об ОДКБ как одной из военно-политических опор в Евразии. Нужно усиливать наше взаимодействие в международных организациях, в том числе во влиятельной - Шанхайской. Если надо мы как всегда готовы предоставить площадку для мирных переговоров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Астана, Казахстан, 28.11.2024 г.):

"Предлагаю проработать вопрос об организации встречи высших должностных лиц региональных организаций АСЕАН, ОДКБ, ШОС, СНГ, СВМДА, Совета сотрудничества стран Персидского залива. Уже имеется апробированный механизм регулярных встреч".