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Карпенко: Для наблюдения за выборами в Беларуси уже аккредитованы 93 иностранных наблюдателя
Аккредитацию для проведения наблюдения за выборами Президента Беларуси уже прошли 93 международных представителя. Это заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщила БЕЛТА.
"Для осуществления наблюдения за выборами в стране уже аккредитованы 93 иностранных (международных) наблюдателя, среди них наблюдатели миссии от СНГ, парламентарии, представители Молодежной организации Движения неприсоединения, избирательных органов иностранных государств, независимые наблюдатели", - сказал Игорь Карпенко.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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