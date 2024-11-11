ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Карпенко: Для наблюдения за выборами в Беларуси уже аккредитованы 93 иностранных наблюдателя

Изображение
Фото: belta.by

Аккредитацию для проведения наблюдения за выборами Президента Беларуси уже прошли 93 международных представителя. Это заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщила БЕЛТА.

"Для осуществления наблюдения за выборами в стране уже аккредитованы 93 иностранных (международных) наблюдателя, среди них наблюдатели миссии от СНГ, парламентарии, представители Молодежной организации Движения неприсоединения, избирательных органов иностранных государств, независимые наблюдатели", - сказал Игорь Карпенко.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Игорь Карпенковыборы 2025выборы ПрезидентаЦИК

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все