Карпенко: Окончательные итоги выборов Президента Беларуси планируется подвести 3 февраля

Завершилась первая пресс-конференция после закрытия участков. Глава ЦИК Игорь Карпенко озвучил предварительные данные.

Напомним, явка по стране составила 85,7 % от общего числа включенных в списки для голосования. Выборы состоялись. Белорусы показали свою активность, политическую зрелость. Очевидно, интерес был высоким.

Несмотря на позднее время, главная медийная площадка продолжает свою работу. Инфоцентр сегодня не спит буквально до глубокой ночи. Здесь вся последняя информация.

"Оценки дадут в определенной степени и национальные наблюдатели и международные наблюдатели, какие-то уже промежуточные оценки есть. 27 января будут звучать заявления основных миссий наблюдателей, в частности, миссия СНГ, миссия ШОС. Будут и заявления индивидуальных экспертов, профессионалов, специалистов, практиков", - рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

По мнению председателя ЦИК, выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. Также он констатировал, что к закрытию участков не было внештатных ситуаций, проблемных вопросов, которые бы могли повлиять на ход волеизъявления граждан: "Может быть, еще после выборов какие-то жалобы, предложения поступят. Потому что нам после проведения выборов отводится 10 дней для того, чтобы подвести окончательные итоги".

Также Игорь Карпенко признался, что ЦИК в рамках своих возможностей отслеживал попытки влиять на избирательную кампанию. "Это и попытка призывов бойкотировать выборы, голосовать против всех, не приходить на избирательные участки, выйти на какие-то манифестации, митинги. То есть они там сами не знали, что лучше предпринять для того, чтобы как-то сорвать эту избирательную кампанию. Были также попытки угрожать членам комиссии", - отметил председатель ЦИК.