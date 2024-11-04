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Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
Председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь идет достаточно активно. Об этом сообщила БЕЛТА.
В Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Члены инициативных группы активно работают в разных уголках страны. Сбор подписей осуществляется на пикетах, а также по месту жительства, работы (службы) избирателей.
"Для ЦИК это, наверное, самый легкий момент в избирательной кампании - сбор подписей, потому что вся нагрузка лежит на инициативных группах, которые зарегистрированы. Они в разных форматах проводят сбор подписей: в виде пикетов, в виде посещения трудовых коллективов, общения с гражданами в разных форматах. Процесс идет, на наш взгляд, достаточно активно. Мы конечно, наблюдаем за этим процессом", - отметил Игорь Карпенко.
Избиратель должен собственноручно поставить дату подписи и расписаться в подписном листе. Также избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в Президенты, но только один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.
"Хочу напомнить нашим избирателям, что специфика президентской избирательной кампании именно в том, что выдвижение кандидатов в Президенты происходит, в отличие от единого дня голосования, исключительно одним способом - путем сбора подписей граждан. Таких подписей нужно собрать не менее 100 тыс., - подчеркнул глава ЦИК. - Подписи подаются в территориальные комиссии, затем комиссии проводят их проверку и принимаются решения, которые направляются в ЦИК, где мы подводим общий итог к моменту регистрации кандидатов в Президенты. Группы работают, пожелаем им успехов".
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