Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно

Председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь идет достаточно активно. Об этом сообщила БЕЛТА.

В Беларуси продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Члены инициативных группы активно работают в разных уголках страны. Сбор подписей осуществляется на пикетах, а также по месту жительства, работы (службы) избирателей.

"Для ЦИК это, наверное, самый легкий момент в избирательной кампании - сбор подписей, потому что вся нагрузка лежит на инициативных группах, которые зарегистрированы. Они в разных форматах проводят сбор подписей: в виде пикетов, в виде посещения трудовых коллективов, общения с гражданами в разных форматах. Процесс идет, на наш взгляд, достаточно активно. Мы конечно, наблюдаем за этим процессом", - отметил Игорь Карпенко.

Избиратель должен собственноручно поставить дату подписи и расписаться в подписном листе. Также избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в Президенты, но только один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.