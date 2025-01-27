Наблюдатели из ЮАР отметили прозрачность выборов в Беларуси

Принципы и подходы в организации избирательного процесса в Беларуси станут хорошим примером для модернизации электоральной системы на Африканском континенте. Такое заявление сделали представители миссии из международных наблюдателей из Южно-Африканской Республики во время встречи с председателем ЦИК Беларуси. Наблюдатели из ЮАР работали на протяжении недели на избирательных участках, отметили организацию на высшем уровне и отсутствие нарушений.