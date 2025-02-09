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Карпенко рассказал о мнении международных наблюдателей о проведении выборов Президента Беларуси
Итоги выборов Президента Беларуси подведены, и можно глобальнее проанализировать электоральный процесс.
Беларусь серьезно укрепила законодательство до выборов, утвердив тем самым и меры электорального суверенитета. Но сработали ли эти инновации на практике? Заметили ли специалисты какие-то пробелы? На эти вопросы ответил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.
Он сразу подчеркнул, что президентская избирательная кампания завершила большой политический цикл модернизации, который был обусловлен внесением изменений в дополнение в Конституцию Республики Беларусь. Там впервые заложили такое понятие, как электоральный суверенитет, которое вошло в Концепцию национальной безопасности, утвержденной Всебелорусским народным собранием.
"При внесении изменений в действующее избирательное законодательство мы учитывали основные направления, которые необходимо было защитить с точки зрения электорального суверенитета", - добавил Игорь Карпенко.
Во время самих выборов журналисты много общались с наблюдателями (в Инфоцентре ЦИК, на избирательных участках), которые отмечали, что выборы проходят открыто. Иностранные делегации много встречались и непосредственно с Игорем Карпенко. На вопрос, что ему говорили наблюдатели и что подчеркивали в белорусской избирательной системе для себя, глава ЦИК ответил: "Мы не командовали международным наблюдателям, куда и на какой участок ехать. Нас иногда просили предложить участки, и мы предлагали их в Минске, в областях и регионах".
По словам Игоря Карпенко, ЦИК всегда подчеркивал, что международный наблюдатель может ехать на любой из 5 325 участков, которые были созданы для проведения выборов Президента. Это, в общем-то, наблюдатели и делали - они приезжали, у них была возможность пообщаться как с руководством участковой комиссии, так и с ее членами и с национальными наблюдателями.
Некоторые общались с гражданами, которые приходили на выборы, причем общались не только на участке, но и за его пределами. Общались и с теми, кто проводил интервью на выходе - так называемые экзитполы.
Подытоживая, глава ЦИК рассказал, что все наблюдатели подчеркивали открытость и прозрачность выборов. Международные делегации оценивали в первую очередь созданные возможности, чтобы любой гражданин мог прийти на участок и свободно осуществить свое волеизъявление.