Карпенко рассказал, почему выборы Президента назначили на 26 января 2025 года

Почему выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года, спросили у председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко.

2025 год - год завершающей пятилетки. Есть необходимость проанализировать, как выполнялась Программа социально-экономического развития Беларуси, определить стратегию развития на будущую пятилетку, определить основные направления внутренней и внешней политики, отметил глава ЦИК. "И, конечно же, вновь избранный Президент должен включиться в этот процесс на ранней стадии формирования этого серьезного стратегического документа, а не после проведенных выборов летом, когда уже фактически даже бюджет сверстан следующего года, не говоря там уже о пятилетних планах и программах".

Второй немаловажный момент, на который обратил внимание Игорь Карпенко, это то, что те изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, которые были вынесены на республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь в 2022 году, предполагали обновление всех ветвей власти, включая президентскую власть. По тем новациям, которые были определены в Конституции, в нашем законодательстве (а в общей сложности около 90 законодательных актов подвергалось корректировке, включая Избирательный кодекс, появились 2 новых законопроекта: закон об основах гражданского общества, закон о Всебелорусском народном собрании). Поэтому логика подсказывала, что после проведения единого дня голосования президентская избирательная кампания поставит такую жирную точку в процессе политической модернизации, которая была намечена в соответствии с изменениями и дополнениями в Конституцию, которые были приняты", - пояснил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Игорь Карпенко:

"Это самое оптимальное время для проведения избирательной кампании, потому что, как правило, люди не находятся в отпусках, как правило, люди не находятся на дачах, как правило, нет такой загруженности в плане реализации тех задач, которые стоят перед местными органами власти, перед субъектами хозяйственными (например, нет посевной, нет уборочной, нет подготовки, допустим, школ к новому учебному году). А, как правило, все участки для голосования размещаются чаще всего в школах (а это наиболее такой социально значимый объект в центре любого микрорайона либо любого поселка, либо населенного пункта)".