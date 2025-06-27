ХІІ Форум регионов Беларуси и России завершил свою работу

Союзная интеграция Беларуси и России сегодня - это пример межрегионального взаимодействия для всего мира. Как бы не пытались те, кому не выгоден прочный союз, внести деструктивный мотив о поглощении и перетягивании зон интересов, Союзное государство только крепчает, а понятие "суверенитет" (что особенно актуально на фоне санкционного безумия) все глубже проникает в самые разные отрасли экономики.

Это подтверждают итоги Форума регионов.

В 12-й раз одно из важнейших событий в ежегодном календаре союзной интеграции собрало воедино тех, кто заинтересован в укреплении фундамента для надежного будущего, где молодежь - главный ресурс, а общая духовность и общее понимание ценностей добавляют к объединяющей силе.

Нижний Новгород для проведения Форума регионов Беларуси и России был выбран не случайно. Это крупный промышленный центр, где Беларусь не только торгует и открывает свои центры. Здесь Беларусь имеет общий союзный продукт.

Когда реальную форму обретают договоренности на бумагах. Электробусы "МиНиН" - это чистейшая белорусско-российская сборка, которая закрывает потребности всего Приволжья без импортных комплектующих и технологий. Суверенитет в промышленности - уже реальность. Кооперация в этой области для союза одна из базовых. Вместе работают более 10 тыс. предприятий. Между Минпромами под три десятка паспортов на инвестпроекты. С таким капиталом отрасль уже пришла на ХІІ Форум регионов.

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Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Заключили договоренности на самом высоком уровне с Орловской областью, с Нижегородской, с Ленинградской областью, с Ульяновской областью. Делаем совместные цеха, совместные заводы, совместные предприятия, которые позволяют более качественно и более интенсивно осваивать не только наши рынки, но и рынки стран дальней дуги".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области России:

"Последние сложные времена дали возможность как и России, так и Беларуси избавиться от ощущения того, что мы собираем, а мы начинаем производить технологичные виды оборудования. В этом наш путь, смысл победы".

Двухдневный форум в цифрах - это 800 делегатов из 80 регионов России и всех областей Беларуси, десятки диалоговых площадок в самых разных форматах и результат в 150 соглашений и как минимум сотня коммерческих контрактов.

По самым скромным оценкам, к фундаменту союзного дома добавили порядка 20 млрд российских рублей. Форум - это не всегда и не только про глобалии. Здесь диалог становится ближе к земле.

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора - директора центра маркетинга ОАО "Гомсельмаш":

"Это прежде всего интересы со стороны аграриев. Здесь мы подписали соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Саратовской области. То есть мы планируем туда нарастить наши поставки и показать, что такое "Гомсельмаш".

В маленьких шагах - большой путь союзного строительства. Это не только экономические и бизнес-проекты, но и соглашения в культурной и социальной сферах.

В 2025 году тематика форума посвящена молодежи, а потому развитию молодежной политики парламентаризма и реализации молодежных инициатив - ключевое внимание. Борьба за будущее уже развернулась. Как в условиях глобального шторма сохранить единую цивилизационную ДНК, общую духовность и понимание ценностей?

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb22599d-5300-4d32-b5f7-45a76e7da4c8/conversions/c33605f8-0b7c-4148-a673-418483e31824-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb22599d-5300-4d32-b5f7-45a76e7da4c8/conversions/c33605f8-0b7c-4148-a673-418483e31824-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb22599d-5300-4d32-b5f7-45a76e7da4c8/conversions/c33605f8-0b7c-4148-a673-418483e31824-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb22599d-5300-4d32-b5f7-45a76e7da4c8/conversions/c33605f8-0b7c-4148-a673-418483e31824-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Куда бы ни качнул мир, какие цифровые измерения не потянули бы нашу молодежь, важно сохранить наш культурный и исторический код, наполненный богатой и славной историей, героическими свершениями, выдающимися достижениями и открытиями. Передав это богатое наследие последующим поколениям, вместе мы сможем обеспечить безопасное, устойчивое развитие наших стран на долгие годы вперед".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

"Принципиально важно, что в сегодняшнем турбулентном, неспокойном мире мы продолжаем развивать связи не только в экономике, гуманитарной сфере, секторе высоких технологий, но и в области национальной безопасности. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. И все в мире это услышали".

Пленарное заседание - главная деловая площадка форума, где участники озвучили свое видение дальнейшего союзного строительства. Рекордный товарооборот 2024 года - свыше 50 млрд долларов - добавляет ответственности, но важна не только экономика. Гуманитарные связи сегодня весят много, а от них порой зависит больше, чем от цифр - какое место Беларусь и Россия будут занимать на будущей геополитической карте мира. Ориентиры на большую аудиторию прозвучали в видеообращениях от глав двух государств, что только подчеркивает особую роль этой диалоговой площадки для развития двухстороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922d2261-c683-4fc8-ac1c-4693196a03c4/conversions/b345cf10-6c81-497b-8122-c89418315edd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922d2261-c683-4fc8-ac1c-4693196a03c4/conversions/b345cf10-6c81-497b-8122-c89418315edd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922d2261-c683-4fc8-ac1c-4693196a03c4/conversions/b345cf10-6c81-497b-8122-c89418315edd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/922d2261-c683-4fc8-ac1c-4693196a03c4/conversions/b345cf10-6c81-497b-8122-c89418315edd-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Уважаемые участники форума, за годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность. Подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран. Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства, расширять региональные связи, создавать новое совместное производство и обеспечивать технологический суверенитет".

Владимир Путин, Президент России:

"Хотел бы поблагодарить всех вас за тот реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнерства нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов".

12-й форум Нижний Новгород принимал в канун Дня молодежи, став таким образом неформальной молодежной столицей Союзного государства. Молодые люди активны в парламентской законодательной повестке построения международных контактов. Кадровый потенциал для формирования команды будущего - это человеческие и самые большие инвестиции в залог конкурентоспособности.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

"Укрепляя экономику, дружбу между молодежью, мы укрепляем сердца белорусов и русских. Мы знаем, что наши страны ждет счастливое, надежное и уверенное будущее".