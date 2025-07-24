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Китай рассматривает отношения с Беларусью со стратегической высоты и с долгосрочной перспективой
Китай рассматривает отношения с Беларусью со стратегической высоты и с долгосрочной перспективой. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на пресс-брифинге в Минске.
Прежде всего он проинформировал о недавнем визите Президента Беларуси в Китай, где лидеры провели глубокий обмен мнениями по двусторонней повестке и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес.
"Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения непрерывно улучшали свое качество и повышали свой уровень, достигнув исторического максимума - всестороннего стратегического партнерства. Лидеры двух стран установили прекрасные рабочие отношения и личную дружбу, заложив прочный политический фундамент для двусторонних отношений", - отметил Чжан Вэньчуань.
Посол Китая в Беларуси также подчеркнул, что традиционная дружба между двумя странами с годами только крепнет, политическое взаимодоверие остается нерушимым, а сотрудничество продвигается во всех сферах.