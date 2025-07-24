Китай рассматривает отношения с Беларусью со стратегической высоты и с долгосрочной перспективой. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на пресс-брифинге в Минске.

Прежде всего он проинформировал о недавнем визите Президента Беларуси в Китай, где лидеры провели глубокий обмен мнениями по двусторонней повестке и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань на пресс-брифинге в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c2f5ae-4a37-4c22-80c1-4b28fea03c5a/conversions/49a62f3c-cdd4-41a4-9d76-312fbeae0eb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c2f5ae-4a37-4c22-80c1-4b28fea03c5a/conversions/49a62f3c-cdd4-41a4-9d76-312fbeae0eb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c2f5ae-4a37-4c22-80c1-4b28fea03c5a/conversions/49a62f3c-cdd4-41a4-9d76-312fbeae0eb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51c2f5ae-4a37-4c22-80c1-4b28fea03c5a/conversions/49a62f3c-cdd4-41a4-9d76-312fbeae0eb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения непрерывно улучшали свое качество и повышали свой уровень, достигнув исторического максимума - всестороннего стратегического партнерства. Лидеры двух стран установили прекрасные рабочие отношения и личную дружбу, заложив прочный политический фундамент для двусторонних отношений", - отметил Чжан Вэньчуань.