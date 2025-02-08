Клишевич провел онлайн-встречу с депутатом Португалии. Какие вопросы на ней обсудили?

Беларусь открыта к диалогу и всестороннему сотрудничеству с партнерами по всему миру. Санкции и расстояния не являются препятствием для тех, кто готов укреплять взаимовыгодные отношения.

В то время как отдельные европейские политики продолжают критиковать Беларусь, находятся и те, кто готов к конструктивному диалогу. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич провел онлайн-встречу с депутатом парламента Португалии. На ней обсудили актуальные вопросы, включая итоги избирательной кампании в Беларуси, санкционную политику и перспективы расширения межпарламентского сотрудничества. Представитель Португальской коммунистической партии выразил солидарность с Беларусью в стремлении к многостороннему партнерству на международной арене.

Сергей Клишевич:

"В каждой стране есть люди, которые поддерживают Беларусь, причем это авторитетные личности и в бизнесе, и в политике. Но эти люди находятся под постоянным давлением, в оппозиции по отношению к некоторым органам власти только за то, что доносят правду, в том числе правду и о Беларуси. Например, Португальская коммунистическая партия системно работает с нами, старается информировать свое общество о процессах в нашей стране".