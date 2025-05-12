Кочанова: Между Беларусью и Вьетнамом сложились добрые и дружеские отношения

Благодаря работе, которую проводят лидеры Беларуси и Вьетнама, сегодня две страны являются не просто надежными партнерами, а добрыми друзьями. Это было отмечено на встрече генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

В это непростое время для парламентариев очень важно отстаивать свободу, независимость и суверенитет стран. Взаимная поддержка в условиях, когда мир особенно хрупок, - это ключевое направление в работе парламентариев всех государств.

Как отметила Наталья Кочанова, на международных площадках у Беларуси с Вьетнамом позиции очень схожие - две миролюбивые страны, которые хотят жить, работать, развиваться в мире и согласии.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6451f4c1-97aa-459d-bf8a-03c012d85263/conversions/6b0beaeb-e028-46cc-b62e-b0244bf2889f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6451f4c1-97aa-459d-bf8a-03c012d85263/conversions/6b0beaeb-e028-46cc-b62e-b0244bf2889f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6451f4c1-97aa-459d-bf8a-03c012d85263/conversions/6b0beaeb-e028-46cc-b62e-b0244bf2889f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6451f4c1-97aa-459d-bf8a-03c012d85263/conversions/6b0beaeb-e028-46cc-b62e-b0244bf2889f-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова

"Между нашими странами сложились добрые и дружеские отношения. Они сложились еще в советские времена, когда вьетнамский народ сражался за свою независимость. Конечно, во многом наши добрые отношения складываются благодаря той политике, которую проводит руководство наших стран. Для нас важно сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Для нас, парламентариев, очень важно межпарламентское сотрудничество, и хочу отметить, что оно развивается достаточно успешно", - отметила Наталья Кочанова

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347f313-3d31-45cf-9a96-641c7ace5190/conversions/bf6671a1-58e6-48eb-a308-20a2f64b90bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347f313-3d31-45cf-9a96-641c7ace5190/conversions/bf6671a1-58e6-48eb-a308-20a2f64b90bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347f313-3d31-45cf-9a96-641c7ace5190/conversions/bf6671a1-58e6-48eb-a308-20a2f64b90bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5347f313-3d31-45cf-9a96-641c7ace5190/conversions/bf6671a1-58e6-48eb-a308-20a2f64b90bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Алейник

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В ходе встречи мы обсудили перспективы развития и расширения межпарламентского диалога и сотрудничества. Договорились в русле принятого заявления обновить и подготовить к подписанию новое соглашение о межпарламентском сотрудничестве с учетом текущих актуальных реалий современного геополитического этапа развития, потому что предыдущее соглашение было подписано в 2009 году и уже в некоторой степени оно устарело".