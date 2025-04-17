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Кочанова: Межпарламентская Ассамблея СНГ - влиятельный противовес западным общественным институтам
Межпарламентская Ассамблея СНГ является не только авторитетным консультативным органом Содружества, но и влиятельным противовесом западным общественным институтам, которые, монополизируя международное мнение, пытаются выдать себя за истину в последней инстанции. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Санкт-Петербурге.
17 апреля спикеры парламентов стран СНГ собрались в Таврическом дворце на площадке МПА СНГ, чтобы обсудить ряд вопросов актуальной международной повестки.
Спикеры парламентов вместе как знак единства на постсоветском пространстве, тем более что ключевая тема – 80-летие Великой Победы, чему завтра будет посвящен весь день. Тема важнейшая, ведь попыток исказить историю не становится меньше, как и попыток вмешательства во внутренние дела. И на нынешнем Совете Ассамблеи спикеры парламентов подняли еще ряд важных тем международной повестки, среди которых пограничная безопасность, киберугрозы, электоральный суверенитет.
Парламентарии высоко оценили уровень проведения президентской избирательной кампании в Беларуси. 321 участок посетили наблюдатели от МПА СНГ. Беларусь выстроила надежную защиту от деструктива.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
"С каждым новым политическим этапом к любым провокациям иммунитет у белорусов только возрастает. Безусловно, это и есть результат тесного межпарламентского сотрудничества, ведь каждая электоральная кампания - это уникальный опыт для организаторов, участников и наблюдателей, авторитетные мнения и оценки которых потом используются для шлифовки национального законодательства".
Сессия - возможность для парламентариев стран Содружества не только сверить единство подходов, но и найти совместное решение проблем. Одна из таких тем - искусственный интеллект, который сегодня не только выступает инновацией, но и отчасти угрозой. Найти разумный баланс между внедрением и безопасностью - задача со звездочкой, законодатели думают, как возможно это сделать.
Обсуждение состоялось на полях Ассамблеи - на конференции. Все понимают, что нужны четкие правила и законы. Ведь ИИ не всегда в хороших руках, его используют и террористы.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"В рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ мы занимаемся не только развитием межпарламентского сотрудничества и взаимодействием, но и активно занимаемся законотворческой деятельностью. В рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ принято уже более 600 законов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Я думаю, что тема искусственного интеллекта будет предметом отдельного рассмотрения".
Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России:
"Нужно разобраться во всех деталях и серьезно подойти к этой проблеме, которая, скорее всего, будет определять дальнейшие десятилетия. Очень важно, что в рамках парламентов СНГ такая конференция проводится с участием целого ряда институтов, чтобы мы могли действовать сообща".
Парламентарии Содружества поддержали также заявление белорусского парламента к 80-летию Великой Победы. Оно связано с принятием Генассамблеей ООН резолюции под названием "Восьмидесятая годовщина Второй мировой".
Екатерина Серафинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Когда наш голос будет услышан и поддержан на международной арене, мы сможем сказать, что у нас есть не только сегодняшний день, у нас есть будущее".
Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России:
"Именно белорусская делегация инициировала совместное заявление геополитической группы "Евразия" по 80-летию Победы, и оно было принято единогласно".
18 апреля спикеры побывают на Пискаревском мемориале. Это место отдается болью не только у ленинградцев, переживших блокаду, это памятник всем жертвам геноцида и свидетель общечеловеческой трагедии. Сохранению исторической памяти будет посвящено и торжественное заседание, которое продолжит концерт.