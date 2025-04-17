Кочанова: Межпарламентская Ассамблея СНГ - влиятельный противовес западным общественным институтам

Межпарламентская Ассамблея СНГ является не только авторитетным консультативным органом Содружества, но и влиятельным противовесом западным общественным институтам, которые, монополизируя международное мнение, пытаются выдать себя за истину в последней инстанции. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в Санкт-Петербурге.

17 апреля спикеры парламентов стран СНГ собрались в Таврическом дворце на площадке МПА СНГ, чтобы обсудить ряд вопросов актуальной международной повестки.

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Спикеры парламентов вместе как знак единства на постсоветском пространстве, тем более что ключевая тема – 80-летие Великой Победы, чему завтра будет посвящен весь день. Тема важнейшая, ведь попыток исказить историю не становится меньше, как и попыток вмешательства во внутренние дела. И на нынешнем Совете Ассамблеи спикеры парламентов подняли еще ряд важных тем международной повестки, среди которых пограничная безопасность, киберугрозы, электоральный суверенитет.

Парламентарии высоко оценили уровень проведения президентской избирательной кампании в Беларуси. 321 участок посетили наблюдатели от МПА СНГ. Беларусь выстроила надежную защиту от деструктива.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4244025c-dfdd-47f5-a885-f26f02e2a164/conversions/0422fc37-874b-4bd3-ba95-6744ccf43008-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4244025c-dfdd-47f5-a885-f26f02e2a164/conversions/0422fc37-874b-4bd3-ba95-6744ccf43008-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4244025c-dfdd-47f5-a885-f26f02e2a164/conversions/0422fc37-874b-4bd3-ba95-6744ccf43008-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4244025c-dfdd-47f5-a885-f26f02e2a164/conversions/0422fc37-874b-4bd3-ba95-6744ccf43008-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"С каждым новым политическим этапом к любым провокациям иммунитет у белорусов только возрастает. Безусловно, это и есть результат тесного межпарламентского сотрудничества, ведь каждая электоральная кампания - это уникальный опыт для организаторов, участников и наблюдателей, авторитетные мнения и оценки которых потом используются для шлифовки национального законодательства".

Сессия - возможность для парламентариев стран Содружества не только сверить единство подходов, но и найти совместное решение проблем. Одна из таких тем - искусственный интеллект, который сегодня не только выступает инновацией, но и отчасти угрозой. Найти разумный баланс между внедрением и безопасностью - задача со звездочкой, законодатели думают, как возможно это сделать.

Обсуждение состоялось на полях Ассамблеи - на конференции. Все понимают, что нужны четкие правила и законы. Ведь ИИ не всегда в хороших руках, его используют и террористы.

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6660fea-172f-41c3-b9a0-267c3f1e9bd3/conversions/295d9378-3403-4b4c-bc73-46027c9b2622-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6660fea-172f-41c3-b9a0-267c3f1e9bd3/conversions/295d9378-3403-4b4c-bc73-46027c9b2622-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6660fea-172f-41c3-b9a0-267c3f1e9bd3/conversions/295d9378-3403-4b4c-bc73-46027c9b2622-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6660fea-172f-41c3-b9a0-267c3f1e9bd3/conversions/295d9378-3403-4b4c-bc73-46027c9b2622-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Алейник

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ мы занимаемся не только развитием межпарламентского сотрудничества и взаимодействием, но и активно занимаемся законотворческой деятельностью. В рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ принято уже более 600 законов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Я думаю, что тема искусственного интеллекта будет предметом отдельного рассмотрения".

Григорий Карасин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c75140c-05af-40cb-983a-9c1370ca7bc6/conversions/0d8e286c-a20a-4ed8-8a91-0197fa2850c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c75140c-05af-40cb-983a-9c1370ca7bc6/conversions/0d8e286c-a20a-4ed8-8a91-0197fa2850c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c75140c-05af-40cb-983a-9c1370ca7bc6/conversions/0d8e286c-a20a-4ed8-8a91-0197fa2850c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c75140c-05af-40cb-983a-9c1370ca7bc6/conversions/0d8e286c-a20a-4ed8-8a91-0197fa2850c4-xl-___webp_1920.webp 1920w Григорий Карасин

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России:

"Нужно разобраться во всех деталях и серьезно подойти к этой проблеме, которая, скорее всего, будет определять дальнейшие десятилетия. Очень важно, что в рамках парламентов СНГ такая конференция проводится с участием целого ряда институтов, чтобы мы могли действовать сообща".

Парламентарии Содружества поддержали также заявление белорусского парламента к 80-летию Великой Победы. Оно связано с принятием Генассамблеей ООН резолюции под названием "Восьмидесятая годовщина Второй мировой".

Екатерина Серафинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Когда наш голос будет услышан и поддержан на международной арене, мы сможем сказать, что у нас есть не только сегодняшний день, у нас есть будущее".

Константин Косачев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b965e546-0aa7-447e-bd80-8ff6fe110bda/conversions/848c44ec-5df8-4dda-8b3f-185dbc7d3f6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b965e546-0aa7-447e-bd80-8ff6fe110bda/conversions/848c44ec-5df8-4dda-8b3f-185dbc7d3f6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b965e546-0aa7-447e-bd80-8ff6fe110bda/conversions/848c44ec-5df8-4dda-8b3f-185dbc7d3f6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b965e546-0aa7-447e-bd80-8ff6fe110bda/conversions/848c44ec-5df8-4dda-8b3f-185dbc7d3f6d-xl-___webp_1920.webp 1920w Константин Косачев

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России:

"Именно белорусская делегация инициировала совместное заявление геополитической группы "Евразия" по 80-летию Победы, и оно было принято единогласно".

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