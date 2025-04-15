Кочанова: Сегодня мы наблюдаем опасные тенденции: искажают историю и оценки итогов Второй мировой

Сегодня мы наблюдаем опасные тенденции: искажают историю и оценки итогов Второй мировой войны. Об этом с трибуны Межпарламентской Ассамблеи СНГ заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Отдельные силы пытаются уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, ставят под сомнение решения Международного военного трибунала. И этому должны поставить заслон парламентарии.

"Нам предлагают поверить в то, что черное - это белое взамен на политическое и финансовое покровительство. Сносятся памятники и оскверняются могилы героев-освободителей, - сказала спикер. - По улицам освобожденной Европы маршируют неонацисты. А в парламенте Канады легионеру СС, отличившемуся особой жестокостью, аплодируют стоя те, кто пишут законы нового времени".

"Современное поколение европейцев уже не знает, что рождением они обязаны не только предкам, но и нашим воинам, заплатившим своей жизнью за мир и их светлое будущее. Будущее, которое так и не наступило для более чем 3 миллионов белорусов, погибших в сражениях, хладнокровно убитых и замученных до смерти немецкими оккупантами", - отметила Наталья Кочанова.

На парламентариев возложена особая миссия - укреплять связи и взаимоотношения, а не возводить заборы по примеру наших западных соседей. Тот факт, что в 2024 году на праздничном параде в честь Дня Независимости Беларуси впервые принимали участие военные расчеты из стран Содружества и Китая, говорит о готовности совместно защищать общую территорию и воздушное пространство, подчеркнула спикер.