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Кочанова: Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве

Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве и исторических корнях. Это отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время встречи 19 марта с парламентариями балканского государства.

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У представителей Республики Сербской сегодня насыщенный день: марафон переговоров для сверки часов по ключевым позициям сотрудничества, а также посещение знаковых объектов белорусской столицы.

Парламентская делегация прибыла в нашу страну по приглашению Натальи Кочановой на полях IV Евразийского женского форума.

Наталья Кочановасотрудничество