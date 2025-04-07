Кочанова: Только диалог и мирное сосуществование всех стран могут обеспечить мир и безопасность

В Ташкенте состоялась встреча спикера Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Белорусская делегация находится с рабочим визитом в Узбекистане, она принимает участие в исторической 150-й ассамблее Межпарламентского союза.

Ташкенту выпала честь впервые в Центральной Азии принимать ассамблею. Узбекистан превращается в один из центров мировой политики и автора глобальных инициатив. Для Беларуси как партнера Узбекистана это также открывает новые возможности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня Узбекистан развивается очень мощно. Президентом Узбекистана были сделаны серьезные заявления о тех конфликтных ситуациях, которые происходят в мире. Беларусь придерживается такого же подхода - все конфликты должны решаться мирным путем. Мы все прекрасно понимаем, что только диалог и мирное сосуществование всех стран могут обеспечить мир и безопасность каждому человеку".

О сотрудничестве также шла речь и во время неформальных переговоров. Диалог состоялся со спикерами парламентов Алжира, Вьетнама, Казахстана, представителями других стран.