Кочанова: В Беларуси приняты серьезные решения по поддержке пожилых людей, работников соцсферы

В Беларуси приняты серьезные решения по поддержке пожилых людей, людей с инвалидностью, а также работников социальной сферы. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на сессии Гродненского областного совета депутатов.

На повестке - реализация регионального комплекса мероприятий Госпрограммы по социальной защите до 25-го года. Как подчеркнула спикер верхней палаты, все мероприятия этого документа выполнены в полном объеме. Государство делает все, чтобы социальное обслуживание населения было эффективным. На это направляются немалые средства. К работе подключаются также волонтеры, реализуются патриотические проекты и гражданские инициативы.