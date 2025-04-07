Кочанова: В основе нашей государственной политики всегда был и будет человек

Создание комфортных условий для достойного уровня жизни людей - это задача и парламентариев. В основе нашей государственной политики всегда был и будет человек, его интересы и потребности. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время Ассамблеи Межпарламентского союза, которая в эти дни проходит в Узбекистане.

7 апреля в марафоне переговоров у белоруской делегации - встреча высокого уровня.

150-я Ассамблея Межпарламентского союза

Промышленная кооперация, курс на рост товарооборота, а также углубление взаимодействия в гуманитарных проектах. У Беларуси и Узбекистана нет закрытых тем. Укрепить сотрудничество поможет ставка на прямые контакты между регионами. И в целом у государств много точек роста. А с набирающим силу авторитетом Узбекистана в регионе открываются и новые возможности для Беларуси в Центральной Азии и не только.

Белорусская делегация здесь с рабочим визитом. 150-я Ассамблея Межпарламентского союза собрала представителей 181 страны. Сегодня к парламентариям обратился лидер Узбекистана.

Напомним, ключевая тема Ассамблеи - парламентский диалог во имя социального развития и справедливости. Из большой трибуны звучали слова о мире и созидании, борьбе с нищетой и бедностью, о равных правах для всех стран развиваться и процветать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

"Сегодня Узбекистан развивается очень мощно. Мы это видели тогда, когда были здесь с официальным визитом в прошлом году. Сегодня от президента это услышали. Вы знаете, очень серьезные были сделаны заявления президентом Узбекистана о тех конфликтных ситуациях, которые происходят в мире. Абсолютно мы придерживаемся такого же подхода в Беларуси, что все конфликты должны разрешаться мирным путем. Это прозвучало из уст президента Узбекистана самым серьезным образом, и вы слышали, как воспринято это было парламентариями всех стран, овациями тогда, когда мы все прекрасно понимаем, что только диалог и мирное сосуществование всех стран сегодня могут обеспечить на планете мир и безопасность каждой страны и каждого человека. Это очень важно".

Беларусь и Узбекистан развивают сотрудничество на основе взаимного доверия и общих интересов. В экономике делают ставку на развитие совместных проектов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df6523cc-f2c0-4e16-a12a-07528dfe2242/conversions/cc72c951-849e-461d-9e48-887ad561e4f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df6523cc-f2c0-4e16-a12a-07528dfe2242/conversions/cc72c951-849e-461d-9e48-887ad561e4f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df6523cc-f2c0-4e16-a12a-07528dfe2242/conversions/cc72c951-849e-461d-9e48-887ad561e4f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df6523cc-f2c0-4e16-a12a-07528dfe2242/conversions/cc72c951-849e-461d-9e48-887ad561e4f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"Позиций достаточно много. Товарооборот у нас значительный. И последние пять лет тенденция постоянного роста. Есть, конечно же, как в любом товарообороте, драйверы, которые определяют взаимные отношения, есть то, что потенциально может расти. В первую очередь отметим, что страна молодая, развивающаяся, соответственно, то, что необходимо по продовольствию, это номер один. Соответственно, мясомолочная продукция - это наша основная позиция, которая поставляется здесь на рынок. Второе направление, тоже достаточно крупное, это все, что связано с лесом, деревом, мебель. Третье направление - сельскохозяйственная техника. Трактор "Беларусь" здесь со времен Советского Союза прекрасно известен. Да, сегодня рынок свободный, да, на рынке присутствуют многие бренды, которые составляют нам конкуренцию и на других рынках, но традиционно наш бренд силен, и наша задача - доказать это через сервис, через сервис такой, как мы привыкли у себя в республике. Вот такая задача, триединая, стоит по поддержанию нашего товарооборота".

О сотрудничестве также шла речь и во время марафона неформальных переговоров на ногах. Диалог состоялся со спикерами парламентов Алжира, Вьетнама, Казахстана, представителей других стран.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0902810-67a6-471f-ab33-c5d963831ed9/conversions/1c2b8ca7-2254-4122-a587-ff4c100c3172-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0902810-67a6-471f-ab33-c5d963831ed9/conversions/1c2b8ca7-2254-4122-a587-ff4c100c3172-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0902810-67a6-471f-ab33-c5d963831ed9/conversions/1c2b8ca7-2254-4122-a587-ff4c100c3172-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0902810-67a6-471f-ab33-c5d963831ed9/conversions/1c2b8ca7-2254-4122-a587-ff4c100c3172-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова также лично поздравила с днем рождения Валентину Матвиенко. Спикеры искренне дорожат добрыми отношениями, которые отличаются открытостью и стремлением укреплять сотрудничество Беларуси и России.