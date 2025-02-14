Кочанова: В XXI веке необходимо выстраивать неделимую и справедливую глобальную безопасность

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Беларусь призывает объединить усилия парламентов для построения справедливой глобальной безопасности и выработки общей стратегии по недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова 19 февраля в Баку на пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи.

Структура была создана почти 20 лет назад и объединяет десятки парламентов. Беларусь имеет давние добрые отношения с государствами - членами ассамблеи. Наша страна - приверженец объединительных созидательных идей построения справедливого миропорядка и многополярного мира, укрепления межпарламентского обмена опытом. Беларусь нацелена на продвижение этих идей коллективными усилиями.

"В XXI веке необходимо выстраивать неделимую и справедливую глобальную безопасность, созидательно развивать наши страны во имя нынешнего и последующих поколений, вырабатывать общую стратегию по недопущению вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств, - заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. - Драйвером дальнейшего сближения наших стран может выступать межрегиональное взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, будет иметь положительные социально-экономические эффекты. Это стимулирование деловой и инвестиционной активности в регионах, реализация совместных проектов, создание локальных точек роста. Огромный потенциал видится также в развитии гуманитарно-культурного сотрудничества. Проекты в этих сферах укрепляют дружбу, роднят народы. Беларусь, несомненно, заинтересована в плодотворном взаимодействии со всеми странами в данном направлении".

В многостороннем формате Беларусь участвует в работе различных международных организаций. В 2024 году стала полноправным членом ШОС и страной - партнером БРИКС. Членство в этих структурах способствует обеспечению совместной безопасности, выстраиванию экономических отношений, взаимному обогащению культурных и гуманитарных связей наших народов. И сегодня Беларусь намерена стать наблюдателем в Азиатской парламентской ассамблее.