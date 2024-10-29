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Кого ЦИК зарегистрировал представителем по финансовым вопросам Александра Лукашенко

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БЕЛТА

ЦИК зарегистрировал представителя по финансовым вопросам Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь. Такое решение принято на заседании ЦИК Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Представителем по финансовым вопросам Александра Лукашенко стала Акудович Валентина Станиславовна.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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