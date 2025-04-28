Коллапс в угоду политике: как экономика Германии теряет свои бренды

Немецкая депрессия... Как Германия переживает сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Закрытие заводов, сокращение производств и массовые увольнения. А также банкротство тысяч компаний.

Народные протесты и стагнация флагманов. Кто убегает из страны и почему власть продолжает выбрасывать людей на улицу? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите сегодня, 28 апреля, на "Беларусь 1" после "Панорамы".