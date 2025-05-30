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"Колоссальный интерес к опыту Беларуси". Вольфович на форуме по безопасности
В Москве завершился глобальный форум - XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Национальный центр "Россия" опустел, начался демонтаж оборудования. Делегации отправились в свои страны, чтобы делиться приобретенным опытом и планировать дальнейшую работу, учитывая проведенные встречи.
Сейчас в залах демонтируют прежние декорации, но до этого здесь же три дня глобальное мировое сообщество обсуждало демонтаж однополярного мира и старой архитектуры безопасности.
"В ходе двухсторонних встреч очень многих заинтересовало предложение белорусской стороны, которое я озвучил в ходе общего пленарного заседания перед всеми странами. Напомнил всем, что белорусской стороной по инициативе нашего Президента выдвинуто предложение о подготовке в рамках формирования новой архитектуры евразийской безопасности такого документа, как Хартия многополярности и многообразия в XXI веке. Этот документ находится в проработке. Инициатива исключительно белорусской стороны в рамках формирования новой архитектуры безопасности, - прокомментировал Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси. - Мы поблагодарили в ходе двухсторонней встречи наших китайских стратегических партнеров, потому что их также заинтересовал этот документ и они готовы включиться в работу, и по сути включились в эту работу. Наш инициативный документ - это тот практический шаг, который должен вносить свою лепту в обеспечение евразийской безопасности".
В мероприятии приняли участие свыше 125 делегаций из более чем 100 стран. А это большая часть мира, которая прибыла в Россию, чтобы формировать прочные политические и военные связи на благо мира и глобального порядка против агрессивного меньшинства, которое проигнорировало форум, хотя представителей нелояльного Запада тоже приглашали.
Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России:
"Говорили о новых тенденциях и течениях, о новых цветах демократии, я так назову. И в новых цветах демократии ярким цветом расцвели выборы в Румынии и то, что происходит с подготовкой к выборам во Франции. Это и арест одного, уголовное дело по другой. И сегодня многим стало понятно не только благодаря нашей конференции, но и вообще по факту, как выглядит в жизни реальная демократия. Вот она реальная - вот такая".
За время форума представители Беларуси провели ряд двусторонних международных встреч с делегациями из Китая, Турции, Мьянмы, Сербии, Судана, Таджикистана и, конечно же, России. Страны Глобального Юга и Востока проявили колоссальный интерес к опыту Беларуси по обеспечению безопасности и противодействию западным санкциям. Это по итогам форума подчеркнул госсекретарь Совбеза нашей страны.
Также Александр Вольфович и Сергей Шойгу сверили часы двустороннего сотрудничества, обсудили ряд вопросов по безопасности Союзного государства.
Участники отмечают, что ценность таких мероприятий не только в том, чтобы рассмотреть общие подходы, общие вопросы и взгляды на глобальную и региональную безопасность, вызовы и угрозы в сфере национальной безопасности, но это еще и площадка, которая позволяет провести ряд двусторонних встреч с широким кругом стран, что не менее важно для формирования прочных межгосударственных связей в такое неспокойное время.