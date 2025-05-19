Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН

"Вы разрушили на Ближнем Востоке государства, вы задушили Африку (вместо того чтобы помочь Африке на ноги стать, вы начинаете их нещадно эксплуатировать, ввели неоколониализм), вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее, разрушили эти государства. А потом цивилизованный Запад в связи с тем, что некому работать в Германии, Франции и других государствах, позвал этих людей к себе. Они и пошли", - заявил белорусский лидер. Он также добавил, что после введения многочисленных санкций в отношении Беларуси, страна больше не намерена защищать ЕС от наплыва мигрантов.