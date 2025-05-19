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Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН
Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН за организацию миграционного кризиса, сообщает МВД прибалтийской республики.
Нашу страну обвиняют в организации масштабного вторжения мигрантов в Литву, а также нарушении протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.
С 2021 года Литва столкнулась с беспрецедентным ростом нелегальной миграции из Беларуси, говорится в заявлении. "Собранные литовскими учреждениями доказательства подтверждают непосредственную причастность белорусских властей к организации потока мигрантов", - утверждается в документе.
Литовская сторона в числе прочего требует "полной компенсации причиненного ущерба", включая ее расходы на строительство стены.
В Беларуси неоднократно опровергали обвинения в миграционном кризисе. Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что Запад собственными руками создал проблему с мигрантами.
"Вы разрушили на Ближнем Востоке государства, вы задушили Африку (вместо того чтобы помочь Африке на ноги стать, вы начинаете их нещадно эксплуатировать, ввели неоколониализм), вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее, разрушили эти государства. А потом цивилизованный Запад в связи с тем, что некому работать в Германии, Франции и других государствах, позвал этих людей к себе. Они и пошли", - заявил белорусский лидер. Он также добавил, что после введения многочисленных санкций в отношении Беларуси, страна больше не намерена защищать ЕС от наплыва мигрантов.