Ливийский фельдмаршал заявил о заинтересованности наладить стратегическое сотрудничество с Беларусью

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Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о заинтересованности наладить стратегическое сотрудничество с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

Высокий зарубежный гость, приветствуя белорусского лидера, поблагодарил за приглашение посетить Минск и за возможность встречи, отметив, что очень рад побывать в Беларуси, о которой слышал много хорошего. Здесь, по его словам, идет активное развитие различных сфер, а обстановка на протяжении многих лет остается мирной и спокойной, несмотря на то, что вокруг Беларуси есть много точек напряжения. Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие другие государства, сказал командующий Ливийской национальной армией.

По его словам, мудрое руководство страной сделало из Республики Беларусь высокотехнологичное государство, где обеспечивается производство различной современной техники, в том числе промышленной и аграрной. "Все у вас развивается на высоком уровне", - заявил Халифа Белкасим Хафтар.