Лукашенко и Путин подписали договор о формировании объединенного рынка электроэнергии СГ

Беларусь и Россия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на заседании Высшего госсовета СГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Как отмечал накануне заседания ВГС государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, таким образом стороны завершают работы по формированию единого энергорынка Союзного государства. "Когда комиссия начинала работу в декабре 2018 года, трудно верилось в то, что за такой короткий период можно будет выйти на межгосударственное соглашение. Это обеспечение иного уровня энергобезопасности Беларуси, взаимовыгодное решение для энергетиков наших стран", - рассказал Дмитрий Мезенцев.

По его словам, это "взаимовыгодное соглашение, которое позволяет снизить до минимума потери в энергосетях, сбалансировать тарифы, обеспечить взаимный переток энергии ради людей, ради пополнения бюджетов". Это также и следствие ввода в строй Белорусской атомной станции, формирование той системы отношений, которая зиждется на фундаменте большего доверия, товарищества и действительно равноправного учета интересов друг друга, добавил он.

Министр энергетики Алексей Кушнаренко пояснил журналистам, что объединенный рынок электроэнергии будет формироваться поэтапно, с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими, организационными особенностями. Функционировать он будет на основе правил, которые уже разработаны, проходят процедуру согласования, которая, по словам главы Минэнерго, будет завершена ориентировочно в первой половине 2025 года. "На данном этапе предполагается, что все взаимоотношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов. Они будут определены и с белорусской, и с российской стороны", - сказал министр.

"Главный принцип здесь - равноправие и взаимная выгода. Безусловно, подписание данного договора послужит повышению надежности энергоснабжения, энергетической безопасности Беларуси, России и СГ в целом", - подчеркнул Алексей Кушнаренко.