Лукашенко на встрече с Олегом Кожемяко: Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими

Сегодня Президент провел встречу с губернатором Приморского края. Олег Кожемяко в эти дни с визитом в нашей стране. Глава региона - давний друг Беларуси. Он регулярно бывает в Минске, лично курирует многие двусторонние проекты, продвигает торговлю, способствует укреплению гуманитарных связей по линии Беларусь - Дальний Восток. Кожемяко накануне отметил 20-летие губернаторской "вахты": руководил Амурской и Сахалинской областями, с 2018 года во главе Приморья. Это всегда позволяло нам продуктивно сотрудничать, активно торговать, налаживать кооперацию. Более того, Дальний Восток Александр Лукашенко не раз ставил в пример для других российских регионов.

"Должен отметить, Олег Николаевич, что Вы - человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту, обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с Вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые (договоренности, достигнутые ранее - прим. ред.)", - сказал глава государства в начале встречи.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться лично с руководителем российского региона, которого много связывает с нашей страной: "Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими".

Президент предложил губернатору не торопиться с возвращением в Приморье, а использовать время пребывания в Беларуси в том числе и для отдыха. "Беларусь как раз то место, где Вы можете отдохнуть. Не торопитесь домой, мы рады Вас видеть в Беларуси", - сказал он.

Тесные личные контакты Лукашенко и Кожемяко неизменно сказываются на укреплении наших экономических связей.

Российский регион любит наше продовольствие, покупает большие объемы нашей техники. Так, с МАЗом подписан трехлетний контракт на поставки свыше 400 машин. В Приморье уже работает единый центр демонстрации, продажи и обслуживания белорусской техники. Еще один важный перспективный проект - участие нашей страны в строительстве своих портовых мощностей на Дальнем Востоке. Как отметил глава региона, он не теряет актуальности.

Кожемяко: Проект по морскому порту в Приморье остается в силе

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

"Мы те проекты по порту никуда не убираем, их отложили, потому что сейчас высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, на стоимость транзита. Поэтому мы сейчас подождем, думаю, неминуемо то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу, мы эти вещи тоже проговариваем, держим это в резерве. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской, с белорусской. Поэтому надеемся, что, наверное, конец 2025 года или начало 2026-го произойдут изменения ключевой ставки, и мы тогда сможем войти в этот проект".