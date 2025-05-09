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Лукашенко: Западные страны готовятся к войне и не скрывают этого
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зарубежные оппоненты активно готовятся к войне и стремятся стереть из памяти народов постсоветского пространства героические события Великой Отечественной войны. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу НТВ во время визита в Москву, информирует БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, Президент сказал: "Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит вспоминать о Победе и событиях военных лет, ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: "Хватит, хватит"? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас".
В этом плане Президент упомянул о специальной военной операции России в Украине. "То ли еще будет. Оппоненты готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как наши предки в войну. Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне", - подчеркнул белорусский лидер.