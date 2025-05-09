Лукашенко: Западные страны готовятся к войне и не скрывают этого

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зарубежные оппоненты активно готовятся к войне и стремятся стереть из памяти народов постсоветского пространства героические события Великой Отечественной войны. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу НТВ во время визита в Москву, информирует БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, Президент сказал: "Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит вспоминать о Победе и событиях военных лет, ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: "Хватит, хватит"? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас".