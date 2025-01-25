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Максим Рыженков встретился с руководителями наблюдательных миссий

С белорусской стороны созданы все необходимые условия для прозрачного и объективного наблюдения за ходом избирательной кампании. Это отметили главы миссий международных наблюдателей от СНГ и ШОС на встречах с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Сотрудничество в рамках СНГ является одним из приоритетных векторов белорусской внешней политики. А после получения статуса страны-участницы организации Беларусь выступила с рядом заметных инициатив в ШОС.

Напомним, что за ходом избирательной кампании в Беларуси наблюдают более 480 зарубежных экспертов. Миссии от СНГ и ШОС по традиции представлены наиболее авторитетно.

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