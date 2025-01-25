Максим Рыженков встретился с руководителями наблюдательных миссий

С белорусской стороны созданы все необходимые условия для прозрачного и объективного наблюдения за ходом избирательной кампании. Это отметили главы миссий международных наблюдателей от СНГ и ШОС на встречах с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Сотрудничество в рамках СНГ является одним из приоритетных векторов белорусской внешней политики. А после получения статуса страны-участницы организации Беларусь выступила с рядом заметных инициатив в ШОС.