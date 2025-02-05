Мезенцев: В Союзном государстве выполнено 78 программ на более чем 60 млрд российских рублей

В Союзном государстве выполнено 78 программ на более чем 60 млрд российских рублей. И очень важно, чтобы эти результаты были вписаны в общую интеграционную канву, а деньги были потрачены разумно, во благо национальных экономик.

Такое заявление сделал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на совещании в Национальной академии наук.

Сегодня там рассмотрели ход реализации 18 программ и 7 мероприятий Союзного государства. Большинство из них связано со сферами обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества, социальной политики и экономики.

Также Дмитрий Мезенцев отметил, что бюджет Союзного государства в 2024 году исполнен на 99,7 %.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

"Это не просто цифры. Это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, электроники, материалы ведения в сфере трех программ, которые касаются обороны и безопасности Союзного государства. Вы сказали, что 18 докладов. Это правда, потому что мы сейчас представили Михаилу Владимировичу Мишустину, как председателю правительства Союзного государства, те предложения, которые согласованы членами правительства Союзного государства, главой правительства Республики Беларусь Роман Александрович Головченко, о перспективных направлениях деятельности на ближайшие 3-5 лет. Это не значит, что все эти предложения будут поддержаны, но лучше заранее сегодня выслушать предложения от Национальной академии наук".