МИД заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз на брифинге журналистам заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела республики в период избирательной кампании.

"По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан", - сказал Анатолий Глаз.

Белорусская сторона не раз замечала, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране.