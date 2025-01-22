МИД заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела Беларуси

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Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз на брифинге журналистам заявил о грубейшем вмешательстве в суверенные дела республики в период избирательной кампании.
"По инициативе группы ангажированных депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно, что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан", - сказал Анатолий Глаз.
Белорусская сторона не раз замечала, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране.
"В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано", - отметил представитель МИД.