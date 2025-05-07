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МИД: Беларусь призывает Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня
Республика Беларусь с глубокой тревогой отслеживает эскалацию отношений между дружественными нашей стране государствами - Индией и Пакистаном. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Беларусь последовательно выступает за устойчивый мир в Южной Азии и разрешение споров между государствами путем консультаций, переговоров и иных мирных средств. Беларусь призывает стороны к скорейшему прекращению огня и убеждена, что альтернативы решения конфликта путем мирных переговоров нет", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД приветствовали шаги всех сторон, которые способствуют скорейшей деэскалации конфликтной ситуации и ее политическому урегулированию, а также поиску путей конструктивного взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, способствующих укреплению безопасности в Южной Азии.