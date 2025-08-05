МИД Беларуси предупредил Польшу о недопустимости проведения враждебных акций

"По имеющимся в Министерстве иностранных дел сведениям, 9-10 августа в Варшаве на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого - нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой, известные своей деструктивной и провокационной деятельностью. Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям. В связи с этим был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота".