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МИД Беларуси предупредил Польшу о недопустимости проведения враждебных акций
МИД Беларуси выступил с предупреждением Польше о недопустимости проведения враждебных акций.
Комментарий пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"По имеющимся в Министерстве иностранных дел сведениям, 9-10 августа в Варшаве на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого - нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой, известные своей деструктивной и провокационной деятельностью. Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям. В связи с этим был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота".
Руслан Варанков подчеркнул, что Министерство иностранных дел Беларуси будет и далее тщательно отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.