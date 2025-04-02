МИД Беларуси прокомментировал планы Латвии по строительству АЭС

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали планы Латвии по строительству АЭС в сотрудничестве с Эстонией и Литвой, сообщает БЕЛТА.

"Полагаю, здесь налицо очередной пример, мягко говоря, непоследовательной и недальновидной политики наших прибалтийских соседей. Мы же хорошо помним как совсем недавно, в 2009 году, был остановлен второй и последний блок Игналинской АЭС в Литве - по решению, принятому в угоду ЕС и под его давлением. Между прочим, расчетная стоимость работ по закрытию станции превысит 3 млрд евро. Кажется, еще вчера вся Европа солидарно была готова вывести из эксплуатации атомные электростанции и не строить новых реакторов. Рассчитывали прожить на энергии ветра и дешевом американском сланцевом газе. Но реальность оказалась более суровой", - отметил в комментарии БЕЛТА пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Он констатировал, что энергии ветра недостаточно для обеспечения базовых потребностей, а за сланцевый газ американцы недвусмысленно предложили Европе заключить кабальное торговое соглашение. "Да и газ из-за океана оказался вовсе не дешевым с учетом транспортировки в сжиженном виде через океан и регазификации", - заметил дипломат.

Руслан Варанков также напомнил, какую гибридную войну развернул Вильнюс против Беларуси в связи со строительством и эксплуатацией БелАЭС: "Отслеживает каждый упавший кирпич на стройке, каждое плановое отключение на Белорусской АЭС в Островце. С самого начала призывали международное сообщество заставить Беларусь отказаться от планов сооружения АЭС. Не давали нам жизни в международных организациях, блокировали нас по всем направлениям".

"Правительство Литвы в ближайшие четыре года намерено добиваться того, чтобы вопрос БелАЭС оставался на политической повестке Евросоюза. Присвоили нашей станции статус постоянной угрозы. Запугали свое население, постоянно раздают йод и придумывают планы эвакуации. И на этом фоне, как видим, в тех же странах Прибалтики активно ведутся разговоры о том, что атомная энергетика экономически целесообразна и экологически безопасна, - обратил внимание Руслан Варанков. - А ведь мы предлагали им в энергоснабжении свои услуги, не отключали их от БРЭЛЛ, предлагали совместно построить АЭС в Беларуси, эксплуатировать ее и пользоваться дешевой электроэнергией. Но прибалтийские политиканы увидели в этом угрозу для своих стран. Теперь же они будут убеждать своих налогоплательщиков в том, что дешевле за миллиарды евро строить и обслуживать маломощные станции у себя, иметь проблемы с потреблением всего вырабатываемого объема электроэнергии".

Пресс-секретарь отметил, что стоимость АЭС при таком раскладе не будет низкой, даже при условии раздачи на прибалтийские республики, ведь там уже давно нет крупных потребителей в виде сталеплавильных, литейных производств или цементных заводов. "То есть эти издержки в любом случае через тарифы, налоги опять лягут на рядовых граждан, малоимущих и так далее", - сказал он.