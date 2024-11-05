Фото: belta.by

МИД Беларуси сделал заявление в связи с обострением ситуации в Сирии, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

"Выражаем поддержку Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, правительству и народу братской Сирии в связи с атаками террористических формирований в провинциях Алеппо и Хама. Подтверждаем твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии", - говорится в документе.

Беларусь заявила о поддержке усилий Дамаска и его союзников по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы.