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МИД Беларуси выразил поддержку Сирии по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы
МИД Беларуси сделал заявление в связи с обострением ситуации в Сирии, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
"Выражаем поддержку Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, правительству и народу братской Сирии в связи с атаками террористических формирований в провинциях Алеппо и Хама. Подтверждаем твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии", - говорится в документе.
Беларусь заявила о поддержке усилий Дамаска и его союзников по стабилизации ситуации и отражению террористической угрозы.
"Категорически осуждаем атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население. Выражаем надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, ликвидацию террористической угрозы и возвращение братской Сирии к мирной жизни", - отмечается в заявлении МИД.
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