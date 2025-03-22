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МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают: случаи атак на обозначенных в соответствии с международными стандартами представителей СМИ требуют незамедлительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур.

В МИД подчеркнули, что молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.

Напомним, 24 марта от удара ВСУ по гражданской машине погибли 6 человек, из них 3 журналиста.

Фото БЕЛТА

МИД